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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ25 جنيها في السوق.. شعبة الخضروات تزف بشرى بشأن أسعار الطماطم

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، عن أخبار سارة بشأن أسعار الطماطم في الأسواق في الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع أسعارها بشكل واضح في الفترة الحالية، حيث قال إن أسعار الطماطم في الأسواق في الوقت الحالي وصلت من 13 لـ 15 جنيها بالنسبة للجملة، ومن 20 لـ 25 جنيها للكيلو بالنسبة للتجزئة. 

شعبة الخضروات تتحدث عن أسعار الطماطم 

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن أسعار الطماطم ستشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع أول موسم حصاد للطماطم في العروة الشتوية، لافتا إلى أن الانخفاض في أسعار الطماطم بداية من الأسبوعين المقبلين. 

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن مصر يجب أن تعمل على المنتجات المجففة من الخضروات أيضا، من أجل العمل مواجهة تأثر الأزمات الخاصة من المنتجات الطبيعية، ليكون هناك حالة من ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، مناشدًا بضرورة العمل على توازن في تصدير المنتجات في الفترة المقبلة. 

اسعار الطماطم شعبة الخضروات رئيس شعبة الخضروات والفاكهة برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

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