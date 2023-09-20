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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المهن الزراعية يزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل في الأسواق

أسعار البصل
أسعار البصل

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، عن مفاجأة بشأن أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، قائلا إن قرار الحكومة بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر هو واحد من القرارات المهمة، التي ستساعد بشكل كبير في انخفاض الأسعار في الأسواق وضبطها خلال الفترة المقبلة. 

نقيب المهن الزراعية يتحدث عن ارتفاع أسعار البصل 

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر قرار مهم جدا وموفق من الحكومة، من أجل العمل على ضبط أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار البصل بشكل قوي بصورة غير مبررة في الأسواق. 

وتابع نقيب المهن الزراعية، أن سعر البصل في الأسواق ارتفاع بشكل كبير، وكان يجب على الحكومة التدخل في هذا الأمر بشكل قوي، مؤكدا أن مصر رفعت صادراتها من البصل بحجم 200 ألف طن عن العام الماضي، ولكن كان يجب إيقاف التصدير لضبط الأسعار في الأسواق. 

وأردف، أن استخدام البصل البودر في مصر قد يكون حل مؤقت، ألا أن ثقافة الشعب المصري هي استخدام البصل العادي والطبيعي، لافتا إلى أن البصل البودر أو المجفف يتم استخدامه في الدول الخارجية بشكل أكبر. 

أسعار البصل نقيب المهن الزراعية الحكومة إيقاف تصدير البصل برنامج صالة التحرير الإعلامية عزة مصطفى

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