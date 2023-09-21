عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب لبن الجاموس.. قصة أغرب وفاة لحاكم مصر والشام «أحمد بن طولون»

مسجد أحمد بن طولون
مسجد أحمد بن طولون

يصادف اليوم ذكرى ميلاد أحمد بن طولون، الأمير الذي أسّس الدولة الطولونية في مصر والشام، وتولى حكم مصر تحت وصاية الدولة العباسية قبل أن يتحوّل إلى استقلالها عن الخلافة العباسية.. ويُعتبر بن طولون أول حاكم يحقق استقلالًا فعليًا لمصر.. حيث نجح في القضاء على الحركات المعارضة له وتوسع نفوذه باتجاه الشام بعد تكليفه من قبل الخليفة بإخماد الثورات في تلك المنطقة.

وقام بن طولون بإنشاء مدينة القطائع، التي كانت عاصمة دولته.. وقد بنى مسجدًا يحمل اسمه، مسجد أحمد بن طولون، وقد تم إنشاؤه في عام 877 ميلادية واكتمل بناؤه في عام 879 ميلادية..و يمتد المسجد على مساحة 6 أفدنة، ما يعادل 25,200 متر مربع، ويبلغ طوله 138 مترًا. بلغت تكلفة بناء المسجد 120 ألف دينار منذ صغره، كان بن طولون معروفًا بحفظه للدين والالتزام الديني.

txt

في مئوية هيكل.. تعرف على أهم نقاط حواره مع أينشتاين

txt

حلو مر.. أحدث روايات محمد عرفي عن السودان

وفاة أحمد بن طولون 

توفي أحمد بن طولون، الحاكم الذي حكم مصر والشام والثغور الشامية، نتيجة لأحداث تتعلق بـ "بازمار الخادم".

 تمكّن هذا الشخص من الاستيلاء على حكم مدينة طرطوس، التي كانت تابعة لسلطان ابن طولون، قبض على نائب ابن طولون في طرطوس وعصاه، وبدأت بينهما خلافات. فردّ أحمد بن طولون على ذلك بجمع قواته العسكرية والتوجه نحو طرطوس. 

وعند وصوله، حاول كاتبه وراسله إقناعه بالتفاوض، لكنه لم يلتفت لرسالته.. وقام ابن طولون بمُهاجمته وحصاره بنفسه، بازمار الخادم اقتحم موقع قوات ابن طولون عبر نهر المدينة، وكانت حياة الناس في خطر شديد. 

غادر أحمد بن طولون المكان بحالة من الغضب والحنق، وأرسل رسالة إلى بازمار قائلاً: "لم أغادر إلا خوفاً من أن تتعرض هذه المنطقة المقدسة للاستغلال من قبل العدو".. عندما عاد إلى أنطاكية، تناول لبن الجاموس بكميات كبيرة، فتعرّض لتسمّم منه وأصيب بحمى.. حاول الأطباء علاجه، لكن العلاج لم يكن فعّالاً، وانتهت حياته.

بن طولون احمد بن طولون الدولة العباسية الخلافة العباسية مسجد أحمد بن طولون الدولة الطولونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ترشيحاتنا

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

محمد بن سلمان: السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا عالميا

تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

علي الدين هلال : الجمع بين المخلتفين سياسياً هو جوهر الحوار الوطني|فيديو

انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج

بيان عاجل من أمريكا بعد إطلاق النار على سفارة واشنطن في بيروت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ