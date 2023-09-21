أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وقف تصدير السلعة الأكثر استخدامًا عند المصريين لضبط سعرها

أخبار مصر.. وافقت الحكومة خلال اجتماعها، على إيقاف تصدير البصل (السلعة الأكثر استخدامًا عند المصريين) لمدة ثلاثة أشهر، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق..

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. الحكومة: وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

علق حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، على موافقة مجلس الوزراء على قرار وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، التي تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

رسميا.. البدء في صرف زيادات تكافل وكرامة أكتوبر لـ 22 مليون مواطن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر 2023 وذلك لـ 22 مليون مستفيد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لشركتين للغاز وتصنيع السيارات الكهربائية

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لـ الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية، بخط إنتاج رابع، بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يوميا، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، في العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

الحكومة توافق على مشروع قانون زيادة المعاشات وعلاوة الغلاء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً

زيادة مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان خلال 2024

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يرسل وفدًا لتعزية أسر ضحايا إعصار "دانيال" في بني سويف

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، وفدًا يمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وإيبارشية ببا والفشن، لتقديم واجب العزاء للأسر المصرية من ذوي ضحايا إعصار دانيال فى دولة ليبيا الشقيقة.

البلشي: الصحفيون غير النقابيين جزء أساسي من نسيج العمل والمهنة

قال الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل الصحفي ومهنة الصحافة، بل هم مستقبل هذه المهنة وأحد أعمدة تطورها، وعدم إدراج الصحفي في جداول النقابة لا ينال من حقه في ممارستها

مجلس الوزراء يستعرض المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان"

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تقديم بعض التوصيات المُعززة لعملية التطوير.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة توافق على استثمارات إماراتية جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

رسميا .. 25 سبتمبر إعلان مواعيد انتخابات الرئاسة وجدولها الزمني

أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه تحدد يوم 25 الشهر الجاري لـ الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني بكافة تفصيله .

10 معلومات عن الكشف الأثري الغارق في الإسكندرية.. إنفوجراف

أسرار البحار في مصر كنوز تكتشف يوما تلو الآخر لتخبرنا عن عظمة موقع الإسكندرية الجغرافي، والتى اكتشف فيها معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لتحسين الخدمات.. وزير الصحة يبحث التعاون مع معهد توني بلير للتغيير العالمي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان، لقاء تشاوريا مع توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ومؤسس معهد توني بلير للتغيير العالمي، وذلك على هامش الدورة الـ 78 من اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» بنيويورك.

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، لعقد مؤتمر صحفي عالمي، الاثنين المقبل للإعلان عن قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة ، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إطلاق برنامج "إطعام اليتيم" لخدمة دور رعاية الأيتام على مستوى محافظات الجمهورية

أطلق بنك الطعام المصري برنامج إطعام اليتيم، الذي يستهدف خدمة أكبر عدد من الأيتام، وتحسين جودة حياتهم والحد من معاناتهم من الجوع، ووقايتهم من الأمراض التي يسببها نقص الغذاء

افتتاح متحف ضخم بـ الإسكندرية

تتابع وزارة السياحة والآثار، كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المقصد السياحي المصري للموسم السياحي الشتوي.

رئيس هيئة الدواء يشهد مراسم تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية

شهد، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية .