رئيس هيئة الدواء يشهد مراسم تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية

شهد، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية .

وأوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، أن تكوين التحالف إضافة جديدة إلي رصيد وجهود الدولة المصرية فى تعميق العلاقات المشتركة بين الدول الأفريقية الشقيقة لبحث فرص التعاون والاستثمار، لا سيما في قطاع الدواء.

وأضاف أن التحالف يهدف أيضاً إلى صياغة خطط، ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها؛ لفتح قنوات التعاون مع الدول الأفريقية، وفهم احتياجاتهم، وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي وتسجيلة في كافة دول القارة.

وأكد على وجود تنسيق متكامل مع الأشقاء الأفارقة لبدء محادثات واجتماعات تشاورية مع كافة المسؤلين عن القطاع الصحي والدوائى فى الدول الأفريقية؛ لتنشيط الشراكات وتعزيز فرص التعاون الاقتصادى المشترك سواء بالتصدير أو توطين الصناعات الدوائية، مع رفع كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار.



يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع سبل التعاون، وفتح قنوات جديدة مع الدول الأفريقية؛ تؤكد الريادة المصرية الأفريقية من أجل فتح أسواق جديدة للدواء المصري.