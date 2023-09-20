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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لشركتين للغاز وتصنيع السيارات الكهربائية

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لـ الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية، بخط إنتاج رابع، بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يوميا، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، في العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

كما وافق مجلس الوزراء، منح الرخصة الذهبية لـ شركة "إيجيبت سات أتو" بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

أما مشروع شركة "إيجيبت سات أتو" فمن المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، ويسعى المشروع إلى تقليل الواردات، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.

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