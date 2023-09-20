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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 معلومات عن الكشف الأثري الغارق في الإسكندرية.. إنفوجراف

معبد للإلهة أفروديت
معبد للإلهة أفروديت

أسرار البحار في مصر كنوز تكتشف يوما تلو الآخر لتخبرنا عن عظمة موقع الإسكندرية الجغرافي، والتى اكتشف فيها معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

ويستعرض “صدى البلد” أبرز المعلومات عن كشف معبد معبد غارق للإلهة أفروديت في الإسكندرية:
1- اكتشفته البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية.

2- معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد.

3- وجد عدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب.

4- التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

5- البعثة عثرت بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان.

6- وجدت بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد.

7- وجدت مجموعة من الحلي الذهبية من أقراط على شكل رأس أسد وعين واجيت ودلاية وأوانٍ من المرمر

8-وجدت مجموعة من الأطباق الطقسية المصنوعة من الفضة.

9- قبضة يد نذرية من الحجر الجيري وأبريق على شكل بطة من البرونز.

10- مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير.

 

معبد للإلهة أفروديت أفروديت مدينة تونيس هيراكليون الاسكندرية البعثة الأثرية المصرية

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