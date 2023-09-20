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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق برنامج "إطعام اليتيم" لخدمة دور رعاية الأيتام على مستوى محافظات الجمهورية

صدى البلد

أطلق بنك الطعام المصري برنامج إطعام اليتيم، الذي يستهدف خدمة أكبر عدد من الأيتام، وتحسين جودة حياتهم والحد من معاناتهم من الجوع، ووقايتهم من الأمراض التي يسببها نقص الغذاء، والعمل على نشر الوعي في دور الرعاية بأهمية التغذية وتأثيرها على صحتهم، وتسليط الضوء على اهتمامات بنك الطعام بصحة الطفل ودعمه غذائياً في مراحل عمره المختلفة إيماناً بأن تغذيته هي الأساس لتحسين قدراته العقلية والبدنية وتحقيق أهدافه ونجاحه في المستقبل.

وأوضح بنك الطعام ان تنفيذ برنامج إطعام اليتيم، يأتي ضمن أنشطة بنك الطعام الذي يخدم قاعدة ضخمة من المستحقين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بما في ذلك المناطق النائية والحدودية، ويتراوح أعمار الأيتام في البرنامج ما بين سن يوم واحد وحتى 18 سنة بإجمالي 3388 يتيم من بينهم 1074 من مرضي سرطان وذوي الهمم.

ويسعى بنك الطعام جاهداً لتوفير 126 ألف وجبة شهريا لتلبية الإحتياجات الغذائية الصحية المتوازنة للأطفال بدور الرعاية المختلفة مما يساهم في تعزيز نموهم وتطورهم وتعزيز قدراتهم العقلية والجسدية مما يساعد على تحسين جودة حياتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وصرح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، بان الإستراتيجية العامة للبنك تقوم على عدة محاور من أهمها محور الحماية، الذي يندرج ضمن أنشطته إطعام الأيتام، سعياً لحماية حق الفئات الأكثر ضعفاً من انعدام الأمن الغذائي، من خلال توفير أغذية كافية وصحية تلبي احتياجاتهم الشهرية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من برنامج إطعام الأيتام هو حماية الأيتام من سوء التغذية ، والعمل على تنوع أنشطة الإطعام، وضمان حصول الأطفال الأيتام على الغذاء الصحي للعمل على تنشئتهم بشكل صحي لتأهيلهم للمستقبل بشكل أفضل وبما يؤمن لهم وظائف أفضل في المستقبل، من خلال تنمية مهاراتهم المعرفية وتزويدهم بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل.

جدير بالذكر  أن بنك الطعام المصري في إطار تنفيذ محور الحماية ضمن استراتيجيته، وسعيه لتنوع أنشطته لتشمل فئات مختلفة من المستحقين، بدأ في عام 2006 بتبني قضية الأيتام في مصر من خلال ضم دور الايتام ضمن الفئات المستحقة التي يدعمها ضمن برنامج الغذاء الشهري تحت منصة الحماية، خاصة أن بنك الطعام يقوم بخدمة الأطفال بأشكال مختلفة مثل التغذية المدرسية، تغذية الحضانات المواليد الجدد، ودور الأيتام، وذلك لحمايتهم من سوء التغذية، ويتم تقديم مساعدات غذائية شهرية لدور الأيتام المسجلة لدي بنك الطعام والتي يبلغ عددها ما يقرب من 85 دار في 14 محافظة على مستوى الجمهورية وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بنى سويف، كفر الشيخ)، ويتم تقديم وجبات للأطفال الأيتام مقابل 25 جنيه، وإطعام يتيم لمدة شهر مقابل 750 جنيه أو إطعام يتيم لمدة  6 أشهر مقابل 4500 جنيه، والمساهمة في إطعام يتيم لمدة سنة مقابل 9000 جنيه.

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