طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم إلهام شاهين وهالة صدقي وخالد الراجح في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائي

مهرجان بردية
مهرجان بردية
محمد زاهر

كرم مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد عدد من نجوم الفن منهم هالة صدقي والهام شاهين وسيمون ومحمد فهيم وشريف إدريس وبوسي شلبي والمنتج السعودى خالد الراجح.


وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وخلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، قالت شاهين: شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البريء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد .

وأضافت: قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمودعبدالعزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير .

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى فيديوهات لعدد من الفنانين والنقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد التى تحمل الدورة بإسمه، منهم الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع وطارق الشناوى وحسن الرداد ودرة وشيرين رضا وعبد العزيز مخيون والمخرج مروان حامد.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا ومنهم النجمة الهام شاهين وهالة صدقى والمخرج مروان حامد وسيمون ومحمد فهيم وبوسي شلبي ورئيس المهرجان عزة أبو اليزيد ومدير المهرجان أحمد سعد الدين، وتحمل الدورة اسم الراحل السيناريست وحيد حامد .

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"،  تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.
يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".
وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.
وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية، وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى، ويخرج حفل الافتتاح محمد مبروك.
وقد قررت إدارة المهرجان أن المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى" هو رئيس لجنة التحكيم واللجنة بعضوية كل من: المخرج "حسن عيسى" نائب رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والسيناريست الكبيرة "شهيرة سلام"، والفنان القدير "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة" رئيس تليفزيون فلسطين، والناقد والمؤرخ العراقى "مهدى عباس". 
ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.
جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة"  كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".
وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير مجدى أحمد على، والموسيقار الكبير خالد حماد، والمصور السينمائى الكبير سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السورى فراس نعناع. ويتقلد منصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى أحمد سعد الدين.

سيمون إلهام شاهين هالة صدقي

