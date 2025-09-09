قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
فن وثقافة

هاله صدقي ترد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين( خاص )

هالة صدقي
هالة صدقي
أوركيد سامي

علقت  الفنانة هاله صدقي على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى، وهو الفيديو الذي لاقى انتشارًاواسعًا.

وقالت هالة صدقي  في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " سلوم حداد حر في رأيه و هو قال بعض  المصريين مش كل  و رأيه  و حر فيه ليه الهجوم عليه ، فعلا اللغة العربية الفصحى صعبة حتي المذيعين بيتكلموا باللغة العامية.


يذكر أن أثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.


وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.


وسخر سلوم حداد  من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعد الفنان السوري سلوم حداد واحدًا من أبرز وجوه الدراما السورية والعربية، وُلد في مدينة حلب عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.


عُرف سلوم حداد بقدرته على تجسيد الشخصيات التاريخية والاجتماعية، حيث لمع اسمه في مسلسلات مثل الزير سالم، الكواسر، أخوة التراب، وسفر الحجارة.

هالة صدقي سلوم حداد مهرجان بردية

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
