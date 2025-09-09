هاله صدقي ترد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين( خاص )

علقت الفنانة هاله صدقي على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى، وهو الفيديو الذي لاقى انتشارًاواسعًا.

وقالت هالة صدقي في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " سلوم حداد حر في رأيه و هو قال بعض المصريين مش كل و رأيه و حر فيه ليه الهجوم عليه ، فعلا اللغة العربية الفصحى صعبة حتي المذيعين بيتكلموا باللغة العامية.



يذكر أن أثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.



وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.



وسخر سلوم حداد من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعد الفنان السوري سلوم حداد واحدًا من أبرز وجوه الدراما السورية والعربية، وُلد في مدينة حلب عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.



عُرف سلوم حداد بقدرته على تجسيد الشخصيات التاريخية والاجتماعية، حيث لمع اسمه في مسلسلات مثل الزير سالم، الكواسر، أخوة التراب، وسفر الحجارة.