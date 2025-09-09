انطلاق تحضيرات مسلسل “The Conjuring”

بدأت التحضيرات لإطلاق مسلسل جديد مستوحى من عالم الرعب الشهير The Conjuring، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة الأفلام في شباك التذاكر.



المسلسل ما زال في مرحلة التطوير المبكر، ومن المتوقع أن يستكمل المسلسل الخط الدرامي للأفلام، مع تقديم قصص جديدة داخل العالم المظلم نفسه.

سيشارك كل من بيتر سافرن كمنتج تنفيذي رئيسي، ومن المرجح أن ينضم جيمس وان أيضًا إلى قائمة المنتجين التنفيذيين، الأمر الذي يضمن الحفاظ على الأجواء المرعبة التي عُرفت بها السلسلة السينمائية.

حتى الآن، لم تكشف المنصة التي سيذاعوعليها المسلسل عن أي تفاصيل تخص بدء التصوير أو تاريخ الإصدار، ما يعني أن المشاهدين سيحتاجون إلى بعض الصبر لمتابعة هذا العمل المنتظر. التوقعات تشير إلى أن المسلسل قد يرى النور في وقتٍ ما بعد عام 2026.

يأتي الإعلان عن هذا المشروع بالتوازي مع عرض فيلم “The Conjuring: Last Rites” في سبتمبر الجاري ، الذي وُصف بأنه بمثابة ختام للمرحلة الأولى من القصة على الشاشة الكبيرة، ما يجعل المسلسل خطوة طبيعية لتوسيع هذا العالم الغامض والمرعب.



حقق فيلم “The Conjuring: Last Rites” بداية قوية مذهلة على صعيد شباك التذاكر، وخلال عطلة نهاية الأسبوع العالمي الأولى، سجّل الفيلم إيرادات بقيمة حوالي 194 مليون دولار، ليصير أكبر افتتاحية لفيلم رعب في التاريخ، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة فيلم It الصادر عام 2017 بـ190 مليون دولار.