قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليدا خليل تدخل القفص الذهبي| صور

داليدا خليل
داليدا خليل

دخلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل القفص الذهبي اليوم، بزواجها من رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر المقيم في دبي، في حفل خاص أقيم في لبنان بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء من الوسطين الفني والعائلي.


شاركت داليدا خليل على حسابها في “انستجرام” صورًا من الحفل، وعلقت بكلمات مؤثرة:“أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة".

تم الاحتفال بزفافها بعد أيام قليلة من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في منتجع شاطئي بالبترون بحضور عدد من صديقاتها من الوسط الفني، ومنهم الممثلتان رانيا عيسى وجويل داغر .


داليدا خليل هي ممثلة ومغنية وراقصة، تُعدّ من أبرز نجمات الدراما في لبنان خلال السنوات الأخيرة.


بدأت داليدا خليل مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية، كما شاركت في برامج استعراضية.


قدمت داليدا خليل مجموعة من الأعمال الدرامية منها مسلسل “فارس أحلام”، “أجيال” و“عصر الحريم”.


وحققت شهرة واسعة بدورها في مسلسل “حلوة وكذابة” الذي تحول لاحقًا إلى فيلم سينمائي بالعنوان نفسه.

كما شاركت في أعمال لبنانية وعربية مشتركة أبرزها: “دوائر حب”، “صوت الفضاء الرنان”، “أول نظرة”، و“سرّ”وغيرها.

داليدا خليل زواج داليدا خليل نجمات لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

متهمة

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب

المتهم

مشى عكسي.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقاهرة

منولى

30 يوما داخل الحجز .. القصة الكاملة للتيك توكر مونلي صديق سوزي بعد إخلاء سبيله..والمتهم: مبقاش ليا حد

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد