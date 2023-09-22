صحف السعودية| تراجع أسعار الغاز الأوروبي.. ارتفاع النفط وسط مخاوف نقص الإمدادات.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الجمعة

مصر ترحب بجهود المملكة وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية

تراجع أسعار الغاز الأوروبي

ارتفاع اسعار النفط وسط مخاوف الأمدادات

ارتفاع اسعار الذهب رغم ضغوط قوة الدولار

تناولت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض السعودية اليوم عن إبقاء اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية اليوم الجمعة وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، مما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 0.1 بالمئة تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0 بالمئة.

وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف التضخم (وهو 2 بالمئة) بطريقة مستقرة".

كما تناولت الرياض ارتفاع اسعار النفط وسط مخاوف الأمدادات.

و ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 93.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 89.86 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من عشرة بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج.



كما نشرت الرياض عن تراجع تراجع أسعار الغاز الأوروبي.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إثر توصل شركة شيفرون والنقابات العمالية في أستراليا إلى اتفاق لإنهاء الإضرابات في محطات التصدير الرئيسية، الأمر الذي تسبب في اضطراب السوق لأكثر من شهر.

وانخفضت قيمة العقود الآجلة الرئيسية الهولندية إلى 6.1%، لتنهي ثلاثة أيام من المكاسب.

وقالت النقابات العمالية إن عمال الغاز الطبيعي المسال في شيفرون قبلوا تسوية مقترحة بشأن الأجور وأوضاع العمل قدمتها هيئة تنظيم العمل في البلاد، وإنه سوف يتم تعليق الإضراب.

وفي دفعة أخرى للإمدادات، واصلت النرويج –أكبر مُصدر للغاز في أوروبا- تكثيف الإنتاج بعد انقطاعات مطولة حيث زادت التدفقات مجددا اليوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم ذلك، هناك بعض المخاطر التي من شأنها التأثير على الأسعار، مثل توقف الإنتاج في الولايات المتحدة والعراقيل المحتملة لكميات الغاز القليلة التي تصدرها روسيا خطوط الأنابيب.

وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للأشهر القريبة، وهي المؤشر الأوروبي، بواقع 3.2% إلى 37.87 يورو للميجاوات في الساعة بحلول الساعة 08:09 صباحا في أمستردام، مقابل تراجع بواقع 3.3% في بريطانيا.

المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن ارتفاع اسعار الذهب رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1923.29 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا بنسبة 0.2% إلى 1943.10 دولارًا.

وحققت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 0.4%، لتصل إلى 23.47 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاتين بنسبة 0.7%، ليصل إلى 925.77 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 0.8%، مسجلاً 1272.85 دولارًا.

كما نشرت المدينة عن استشهاد فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب في العشرينات من العمر، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن في بلدة كفر دان.

وفي مدينة نابلس، أصيبت امرأة فلسطينية بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة رفيديا بالمدينة.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، ومداهمة منازل عدة.

صحيفة اليوم

أما صحيفة اليوم فتناولت تقرير الأرصاد الجوية السعودية لطقس اليوم.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.



ونشرت عن قول وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إنّ زلزالاً بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، ضرب جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 22 كيلومترًا، فيما لم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن.

وغالبا ما تتكرر الزلازل في تلك الجزيرة، فقبل فترة ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل حينها أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 04.87 درجة جنوبا وخط طول 102.86 درجة شرقًا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، كما تكرر الأمر وضرب زلزال بلغت قوته 7درجات على مقياس ريختر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومترًا في البحر، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية تسونامي آنذاك.

عكاظ



ونشرت عكاظ عن ترحيب مصر بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس (الخميس)، تأكيدها على دعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مشددة على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لجميع الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.

الشرق الأوسط

نشرت دعوة المملكة السعودية إلى إصلاحات شاملة لمجلس الأمن.

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إلى إجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن «توسع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزز من استجابته للأزمات».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمير فيصل بن فرحان قوله، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ قمة المستقبل 2024، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات البنّاءة التي تعتمد على الحوار في حل الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة.

وشدَّد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تطوير وإصلاح أُطر التعاون الدولي المتعدد الأطراف ليشمل هواجس واحتياجات كل الدول، بما فيها الدول النامية، مؤكداً أهمية أن تشمل هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة.