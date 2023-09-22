مدربة مهارات حياة توضح كيفية التغلب على الاضطرابات النفسية بعد دخول الجامعة

قالت فاتن سلامة مدربة مهارات حياة وممارس معتمد لعلم النفس الإيجابي، إن الحياة الجامعية لها صدمة في البداية ولا بد من التقبل، فالتغير هو الجانب الثابت في الحياة فلا بد من توعية الطالب منذ بداية دخولهم للحياة الجامعية.

وأكدت" سلامة" خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الحياة الجامعية تشهد القيم والمبادئ التي يعيشها الإنسان أول مرة، فنسبة كبيرة من الطلاب تختلط لأول مرة بالجنس الآخر، وفي الحياة الجامعية الطالب هو المسئول الأول والأخير عن متطلباته على عكس المراحل العمرية المدرسية السابقة، ناصحة أن التغير له بنود وهو فكرة تقبل الآخر، ويجب فهم الطالب لنفسه، وفكرة عدم تكوين الصدقات في بداية الحياة الجامعية هي الأولى في التسبب لاضطرابات نفسية للطلاب والطالبات.

وأوضحت: عام ٢٠٢١، أكد معهد العقول الواعية في أمريكا على ان نسبة القلق والتوتر داخل الجامعات ارتفعت بنسبة ٤١% وهذا ما اكدته منظمة الصحة العالمية .

.