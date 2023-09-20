الكويت تنسحب من اجتماع منظمة الصحة العالمية بسبب إسرائيل



أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي انسحب من اجتماع مؤتمر منظمة الصحة العالمية الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أمريكا اعتراضاً على وجود وزير الصحة ووزير الداخلية الإسرائيلي.

وكان الأمن التابع للأمم المتحدة قد طرد السفير الإسرائيلي لديها جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78.

وحاول السفير الإسرائيلي استفزاز رئيسي بمقاطعته أثناء إلقاء كلمته، ورفع صورة مهسا أميني مدون عليها “النساء الإيرانيات يستحققن الحرية الآن.