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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيكيون يقفزون على قطارات الشحن المعروفة بالوحش للوصول إلى أمريكا

صدى البلد

منعت السلطات المكسيكية عشرات المهاجرين من ركوب قطارات الشحن إلى الولايات المتحدة في مكسيكو سيتي في إطار جهود إنفاذ جديدة كبيرة.

 

نشر موقع فوكس نيوز، تقرير بشأن استخدام الآلاف من الأشخاص قطارات الشحن، المعروفة باسم "الوحش"، للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر بين المكسيك والولايات المتحدة. 

 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت شركة السكك الحديدية المكسيكية،  فيروميكس، مؤقتًا تشغيل 60 قطارًا في الجزء الشمالي من البلاد بسبب تعرض المهاجرين للأذى أثناء صعودهم على متن عربات الشحن. ونشر المعهد الوطني للهجرة في المكسيك (INM) منذ ذلك الحين عملاء لثني الناس عن التسلق على متن القطارات، وفقًا لرويترز.

 

أرسلت السلطات طائرة بدون طيار لتحديد موقع ركوب المهاجرين علي القطارات.

 

قالت شركة فيروميكس إن هناك نحو ستة حالات مؤسفة من الإصابات أو الوفيات ناجمة عن قفز المهاجرين على عربات قطارات الشحن في الأيام الأخيرة. 

 

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي يسعى فيه المهاجرون اليائسون بشكل متزايد إلى الوصول إلى الولايات المتحدة، مما يربك مسؤولي الحدود المكسيكيين والأمريكيين.

 

استخدم المهاجرون منذ فترة طويلة القطارات، المعروفة باسم "الوحش"، للوصول إلى الحدود الأمريكية، وانتشر مقطع فيديو لقطار فيرومكس خارج زاكاتيكاس بالمكسيك، مكتظ بالمهاجرين - متجهًا نحو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

 

قالت مصادر الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشبكة فوكس نيوز إنه خلال نهاية الأسبوع الماضي، كان هناك أكثر من 35 ألف مهاجر على طول الحدود الجنوبية. تضمنت القوافل المتجهة نحو الحدود الجنوبية عائلات مع رضع وأطفال، بالإضافة إلى قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

 

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