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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحالة مصري: تعرضت لواحد من أقوى الأعاصير في العالم بالفلبين

الرحالة المصري أحمد
الرحالة المصري أحمد عصام

أكد  الرحالة المصري أحمد عصام، أنه كان لديه شغف منذ صغره بالجغرافيا والتاريخ، مشيرا إلى أنه كان لديه حب لرسم خريطة العالم، ما خلق لديه شغفا للسفر حول العالم.

وقال أحمد عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إنه يعمل في مجال الهندسة.

وأوضح أنه دائما لديه خطط للحصول على الإجازات، لافتا إلى أنه سافر لبطولة كأس العالم الماضية لمدة 3 أيام.

بدون كهرباء أو إنترنت

وذكر الرحالة المصري أحمد عصام، أنه تعرض لواحد من أقوى الأعاصير في العالم في القرن الحالي عندما كان في الفلبين، مؤكدا أنه تم حجزه لمدة أسبوعين بدون أكل أو شرب بشكل كافٍ، وعاش بدون كهرباء أو إنترنت.

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