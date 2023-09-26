عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنزي عمرو دياب تصدم الجمهور بظهور جديد مع صديقها

صدى البلد

أثارت كنزي عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت كنزي عمرو دياب برفقة صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر إنستجرام.

يذكر ان كنزي عمرو دياب أثارت جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بملابس جريئة وهى تقضي عطلتها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها.

ومن ناحية أخرى، احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.
 
وجاءت أغنية يا ليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا، في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا يوم 20 من شهر أكتوبر القادم فى دبي وتحديدا داخل منطقة كوكاكولا آرينا، وهي منطقة مخصصة لحفلات كبار النجوم. 

ومن المفترض أن يقدم الهضبة خلال هذه الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية ياليل والتى قدمها مع ابنه عبدالله لصالح إحدى شركات المحمول.
 

 

الفنان عمرو دياب المطرب عمرو دياب كنزي عمرو دياب عمرو دياب إطلالات ابنة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

سبب بكاء أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

ترشيحاتنا

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 .. للأحباب وللأقارب

السيسي: المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق في البنية التعليمية

بمشاركة الأهلي.. طرح تذاكر كأس العالم للأندية على موقع الفيفا

السيسي يعلن مفاجأة من صندوق تحيا مصر لـ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية

نصف التكلفة.. السيسي : مستعد أشارك في بناء الجامعات التكنولوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ