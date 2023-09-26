كنزي عمرو دياب تصدم الجمهور بظهور جديد مع صديقها

أثارت كنزي عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت كنزي عمرو دياب برفقة صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر إنستجرام.

يذكر ان كنزي عمرو دياب أثارت جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بملابس جريئة وهى تقضي عطلتها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها.

ومن ناحية أخرى، احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.



وجاءت أغنية يا ليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا، في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا يوم 20 من شهر أكتوبر القادم فى دبي وتحديدا داخل منطقة كوكاكولا آرينا، وهي منطقة مخصصة لحفلات كبار النجوم.



ومن المفترض أن يقدم الهضبة خلال هذه الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية ياليل والتى قدمها مع ابنه عبدالله لصالح إحدى شركات المحمول.

