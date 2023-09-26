أكبر ملتقى توظيف.. وزير الشباب والرياضة يوضح تفاصيل منصة مصر أونلاين

استعرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الطفرة التي شهدتها الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين.

وقال "أشرف صبحي" خلال كلمته بـ فعاليات جلسة بناء الإنسان، إن الوزارة نجحت في إنشاء أكبر منصة توظيف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تحت مسمى "منصة مصر أونلاين".

وأضاف: المنصة تضم 51 ملتقى توظيف، واستفاد منها 33.6 ألف مواطن، من خلال توفير فرص العمل، منوها بأن السياحة الرياضية في مصر حققت نجاحا واضحا.

وأكمل: لدينا أكثر من 600 فاعلية رياضية دولية، بالإضافة إلى مشاركة 200 ألف مشارك من 100 جنسية مختلفة، منوها بأن السياحة الرياضية حققت 3 ملايين ججليلة سياحية.