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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي الوايلي وعين شمس يوثقون توكيلات تأييد للرئيس السيسي |صور

توافد مؤيدي السيسي
توافد مؤيدي السيسي

اقبال كبير من أهالي منطقتي الوايلي وعين شمس علي مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات تأييد لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتأييد ترشحه لفترة رئاسية أخرى.

ورصد موقع صدي البلد الإخباري حضور ( قس) إلى مقر الشهر العقاري بالمرج لتوثيق توكيل للسيسي .

وشهدت القاهرة لليوم الثاني على التوالي ، توافد عدد كبير من مؤيدي الرئيس علي مقارات الشهر العقاري لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة ، حيث شهدت مناطق عدة بالقاهرة اقبالا كثيفاً من المواطنين علي عمل توكيلات، بالشهر العقاري بكل منطقة .

واصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بعدد من المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة لعمل التوكيلات.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت اقبالا كبيراً من المواطنين علي مكاتب التوثيق في اليوم الثاني ( مدينة نصر أول وثان و المرج و الوايلي و قصر النيل والرحاب و١٥ مايو وحلوان والبساتين والازبكية ومدينة بدر وحدائق القبة وغيرهم من المناطق المختلفة بالقاهرة) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت امس الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة
مؤيدو السيسي بالقاهرة

مؤيدي السيسي بالوايلي وعين شمس
مؤيدي السيسي بالوايلي وعين شمس
مؤيدي السيسي بالوايلي وعين شمس
مؤيدي السيسي بالوايلي وعين شمس
مؤيدي السيسي بالوايلي وعين شمس
مؤيدي السيسي بالوايلي وعين شمس
الوايلي عين شمس التوكيلات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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