هتكسبوا فلوس كتير | ميدو يقدم اقتراحا ذهبيا لـ رابطة الأندية واتحاد الكرة

وجه أحمد حسام ميدو، اقتراحا خاصا لـ رابطة الأندية المحترفة، واتحاد الكرة المصري، بشأن إنشاء قناة خاصة يتم عرض من خلالها المحادثات الخاصة بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم يبقى في قناة تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، القناة دي يتم من خلالها إذاعة المحادثات بين حكم الساحة وتقنية الفيديو زي ما بيحصل في الدوري الإنجليزي وده هيزود الشفافية"

واختتم: "خلي بالكوا القناة دي هتكسبكوا كمان فلوس كتير وهتزيد الشفافية، وهتكسبكوا فلوس بالدولار"

