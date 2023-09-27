صحف الإمارات|مصرع وإصابة المئات في حريق بحفل زفاف بالعراق.. ليبيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا إعصار دانيال.. واستقالة رئيس البرلمان الكندي بعد تكريم جندي نازي

مصرع 114 شخصاً وإصابة 200 في حريق بحفل زفاف بالعراق

ليبيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا كارثة درنة

إدانة أممية أمريكية لهجوم الحوثي على القوات البحرينية في السعودية

استقالة رئيس البرلمان الكندي أنتوني روتا بعد فضيحة مرتبطة بالنازيين

أمريكا تعلن تعليق جزء من المساعدات للجابون

8 قتلى صعقاً بالكهرباء خلال أمطار غزيرة في جنوب أفريقيا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا الهامة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي نستعرضها في التقرير التالي.

ومن أبرز ما جاء في الشأن العربي، حيث نقلت صحيفة "البيان"، أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أعلن أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال إلى 4029 قتيلاً.

وأضاف أن هناك “87 جثماناً لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم”.

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، هجوم الحوثي الغادر الذي استهدف قوة بحرينية في الحد الجنوبي بالسعودية، وأدى إلى استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين.

وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، قال: “ندين الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية في السعودية وأدى إلى إصابات عدة”، مقدماً تعازيه للبحرين ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

من جهتها، أدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن بشدة الهجوم الحوثي الذي وقع على الحدود السعودية اليمنية وأسفر عن استشهاد اثنين من عناصر قوة دفاع البحرين وإصابة آخرين.

وقال البيان، إن “هذه الهجمات غير مقبولة وتهدّد أطول فترة هدوء عرفتها البلاد منذ اندلاع الحرب في اليمن”.

ومن صحيفة “الاتحاد”، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري فجر اليوم الأربعاء أن 114 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء حريق التهم قاعة لحفلات الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن الحريق التهم قاعة الهيثم أثناء إقامة حفل زفاف وأن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العراقية تواصل عمليات انتشال الجثث وإسعاف المصابين.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن رئيس البرلمان الكندي أنتوني روتا استقال بعد فضيحة أثيرت عندما طلب من المشرعين تكريم رجل كان عضوا في فرقة "فافن إس إس"، الجناح العسكري للحزب النازي السابق ، والتي كانت متورطة في ارتكاب المحرقة (الهولوكوست).

كما نقلت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصّصة للجابون.

وقال بلينكن في بيان إنّ "الحكومة الأمريكية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الجابون ريثما نجري تقييماً لتحرك الجيش".

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا الثلاثاء أنّ 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء في مدينتي صفيح في كيب تاون خلال أمطار غزيرة هطلت في نهاية الأسبوع الماضي وتسبّبت بفيضانات وانهيارات أرضية.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ذكر أن فنلندا دمرت مكانتها، ولطخت سمعتها المحايدة، وانضمت إلى المشروع الأمريكي المناهض لروسيا".