زد يقفز لوصافة الدوري بعد الفوز على الجونة

فاز نادي زد على الجونة بهدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجونة في الجولة الـ2 من منافسات الدوري المصري.

وسجل نادي زد هدف المباراة في الدقيقة 83، عن طريق محمد سمير من علامة جزاء.

وقفز فريق زد إلى وصافة الدوري برصيد 6 نقاط خلف فيوتشر المتصدر بفارق الأهداف ،وتجمد فى المركز الـ11 برصيد نقطة وحيدة

تشكيل زد:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: علي لالا– محمد أشرف– محمد إسماعيل – محمد سمير

في الوسط: أحمد عاطف "قطة"- عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد .

في خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

تشكيل الجونة :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: صبري رحيل - أليو جاتا - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود

في خط الوسط: نور السيد - عبد الفتاح شتا - عبدالله عبادي

في خط الهجوم: أيمن موكا - كريم ممدوح - حسام إيفونا