عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يقفز لوصافة الدوري بعد الفوز على الجونة

صدى البلد

فاز نادي زد على الجونة بهدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الجونة في الجولة الـ2 من منافسات الدوري المصري.

وسجل نادي زد هدف المباراة في الدقيقة 83، عن طريق محمد سمير من علامة جزاء.

وقفز فريق زد إلى وصافة الدوري برصيد 6 نقاط خلف فيوتشر المتصدر بفارق الأهداف ،وتجمد فى المركز الـ11 برصيد نقطة وحيدة

تشكيل زد:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: علي لالا– محمد أشرف– محمد إسماعيل – محمد سمير

في الوسط: أحمد عاطف "قطة"- عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد .

في خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

تشكيل الجونة :
في حراسة المرمى: أحمد مسعود
في خط الدفاع: صبري رحيل - أليو جاتا - أحمد عبدالرسول - أحمد محمود

في خط الوسط: نور السيد - عبد الفتاح شتا - عبدالله عبادي

في خط الهجوم: أيمن موكا - كريم ممدوح - حسام إيفونا

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

ترشيحاتنا

أدعية للميت في شهر المولد النبوي.. اللهم اجعله من المتقين

رسائل خاصة .. الطاروطي يكشف عن حديثه للرئيس السيسي

تصرفات غريبة.. قلق بالغ في أمريكا بسبب الحالة الجسدية والعقلية لـ بايدن

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

المغرب.. سقوط امبراطور المخدرات في قبضة الدرك الملكي بالدار البيضاء

في غياب صلاح|ليفربول يتأخر بهدف أمام ليستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش منها نهائي.. احذر.. نوع من الجبنة يسبب أمراض السمنة والسكر والكلي

كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ