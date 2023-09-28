عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

أسعار الخضراوات 

وارتفعت أسعار الطماطم بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وسجلت البامية 35 جنيهًا، والبصل 16 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا، والخيار 12 جنيهًا، والكوسة 15 جنيهًا، والباذنجان 8 جنيهات، والجزر 12 جنيهًا بسوق القطاعى

بينما سجل الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكزبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف للحزمة، والفاصوليا 20 جنيها.

وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها، والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها، والبصل المقور 15 جنيها، والبصل الذهبي 15 جنيها، والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها، والفلفل الرومي 20 جنيها، والكوسة 8 إلى 12 جنيها، وورق العنب 25 جنيها، والفلفل البلدي 20 جنيها.

 

أسعار الفاكهة

وتراوح سعر الشمام بين 10 و15 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، والبرقوق 40 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيها، والعنب الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 15 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أما سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 20 جنيهًا، والكمثرى 45 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أما البرقوق الأسود فسعره 50 جنيهًا، وسعر المانجو تراوح بين 25 جنيها و40 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيها للواحدة، والبرتقال البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 15 جنيهًا، والتين 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس اسعار الخضراوات اسعار الخضروات أسعار الخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

صناعة الذهب: قرار صفر جمارك أسعد المصريين.. ومفاجأة في عيار 21

احترفت الأعمال المنافية للآداب منذ 6 أشهر .. اعترافات مثيرة لفتاة الجيزة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ترشيحاتنا

خلال أكتوبر.. وزارة العمل توفر 5702 وظيفة بهذه المحافظات | اعرف التخصصات

اتحاد الكرة يعلن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. في هذه الحالة

هل صلاة المرأة بالبنطلون باطلة أم ناقصة الثواب.. الإفتاء توضح

مع تصاعد الأزمات الاقتصادية.. الصينيون يجلسون بالمنازل في أطول عطلة عامة

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الحريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

تعرف على فوائد الكرات الطبية

فيديو

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ