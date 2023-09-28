العتال: الانتخابات فرصة للتنافس لخدمة أعضاء الزمالك

أكد هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، على ثقته في وعي الجمعية العمومية لنادي الزمالك في الانتخابات المقرر لها ٢٠ أكتوبر المقبل.

و شدد العتال على أن الانتخابات هي فرصة للتنافس في خدمة أعضاء النادي و محاولة حل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

و أضاف أنه يثق في اختيارات العمومية للأنسب لإدارة النادي الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه فقد حرصت الحملة الانتخابية للعتال على توزيع منشورات لأعضاء النادي للتوعية بطريقة الاختيار في الانتخابات المقبلة و لضمان عدم بطلان الصوت بضرورة اختيار رئيس ونائب رئيس و أمين صندوق و ٦ أعضاء فوق السن و ٣ أعضاء تحت السن.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع الي فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.