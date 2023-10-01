ليلة كروية مجنونة.. ريمونتادا خيالية للزمالك.. سقوط السيتي وليفربول ويونايتد.. والريال يبعد جيرونا عن الصدارة

شهدت مباريات أمس السبت فى مختلف دوريات العالم إثارة حقيقية، حيث حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ريمونتادا مجنونة أمام أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

ريمونتادا الزمالك تبعها سقوط مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد ونجاح ريال مدريد فى ابعاد نظيره فريق جيرونا عن صدارة الليجا الإسبانية كما شهد تعثر بايرن ميونيخ في البوندسليغا الألماني.

صدى البلد يستعرض نتائج الزمالك وسقوط كبار الدوري الإنجليزي وصدارة الريال وتعثر البايرن.

ريمونتادا الزمالك

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف الأول فى شباك الزمالك عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني لصالح الزمالك من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث لصالح الزمالك من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثي.

سقوط ليفربول

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول تلقى صفعة بحصول لاعبه كيرتس جونز على بطاقة حمراء لتدخله القوي على إيف بيسوما في الدقيقة 26، ليكمل رفاق محمد صلاح المباراة منقوصين.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 34 من متابعة لتمريرة محمد صلاح، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستطاع الكوري الجنوبي سون هيونج مين تسجيل الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 36، من متابعة لتمريرة ريتشارليسون.

وأدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل لـ ليفربول في آخر دقائق الشوط الأول، بتسديدة قوية من متابعة لرأسية زميله فيرجيل فان دايك.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل جوتا لاعب ليفربول في الدقيقة 69، ليترك فريقه يكمل المباراة بـ 9 لاعبين.

وتم استبدال محمد صلاح في الدقيقة 73.

وسجل جويل ماتيب الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة الأخيرة بالخطأ في مرمى فريقه، متسببًا في الهزيمة الأولى لـ ليفربول.

الخسارة الأولي السيتي

تلقى مانشستر سيتي أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بهزيمته أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السابعة للبطولة.

هدف وولفرهامبتون الأول جاء في الدقيقة الثالثة عشرة عن طريق المدافع البرتغالي روبين دياز بالخطأ في مرمى فريقه، أثناء محاولته إبعاد تمريرة بيدرو نيتو الذي قام بمجهود فردي رائع في الجهة اليمنى.

وأدرك المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، التعادل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 58 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن هوانج هي تشان من تسجيل الهدف الثاني لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 66 من متابعة لتمريرة ماتيوس كونيا.

كريستال بالاس يهزم مانشستر يونايتد

تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كريستال بالاس الوحيد في المباراة في الدقيقة ٢٥ عن طريق يواكيم أندرسون.

بايرن ميونيخ يتعادل مع لايبزيغ



انتهت مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني.

جاءت ثنائية لايبزيج عن طريق أوبيندا ولوكيبا في الدقائق 20، 26.

بينما جاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وليروى ساني في الدقيقة 70.



ريال مدريد يتصدر الليجا



نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره جيرونا، بثلاثية دون رد، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم خوسيلو بالهدف الأول في الدقيقة ١٧ ثم أضاف تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة ٢١.

وأخيرا سجل بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة ٧٢.

وحصل ناتشو على بطاقة حمراء في الدقيقة ٩٠+٤.