رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر .. الأربعاء

يعتزم رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، زيارة الجزائر في أول رحلة خارجية منذ توليه رئاسة الوزراء في البلد المغاربي.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن "الحشاني" سيزور الجزائر على رأس وفد وزاري يوم الأربعاء المقبل 4 أكتوبر 2023 وتمتد الزيارة ليومين.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن زيارة رئيس الوزراء التونسي تأتي في إطار دعم مسار إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.

ويترأس رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رفقة نظيره التونسي، خلال الزيارة، اللجنة الكبرى التونسية - الجزائرية في إطار "دعم مسار إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين".

وكان الحشاني قد استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، منتصف شهر سبتمبر الجاري، بحضور سفير الجزائر في تونس، حسب بيان سابق عن رئاسة الحكومة التونسية.