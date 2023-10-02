عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من جديد.. الأهلي يخطف لاعب من الزمالك

سيف عابد
سيف عابد

أعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب الزمالك لكره اليد سيف عابد لمده 4 مواسم وقد تألق اللاعب في الفترة الأخيرة مع النادي الابيض ماجعل مسؤولي القلعه الحمراء لسرعه التعاقد معه".

 

وكتب هشام حنفي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:" 🏐🦅 #الأهلي يتعاقد مع سيف عابد لمدة 4 مواسم قادمًا من الزمالك".


 

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمس، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.

أرتا سولار الجيبوت ادي الأهلي هشام حنفي تعاقد النادي الأهلي بطولة الكونفدرالية سيف عابد نجم الاهلي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

ترشيحاتنا

سمير فرج: الشعب المصري وقف بجوار دولته وقت هزيمة 67

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

حكاية وطن.. وزير التموين: 1.10 مليار دولار للسلع الاستراتيجية جنبتنا هزات غير مسبوقة

بعد القصف التركي.. بيان عاجل من العراق بشأن الحادث الإرهابي في أنقرة

التموين: لدينا 14 منطقة لوجستية على مساحات مختلفة

وزير التموين: لولا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتعرضنا لهزات غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعمق 60 مترا.. حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان بعد زلزال المغرب

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى.. صور

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

في اليوم العالمى لها .. تعرف على فوائد تفل القهوة

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ