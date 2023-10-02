من جديد.. الأهلي يخطف لاعب من الزمالك

أعلن هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب الزمالك لكره اليد سيف عابد لمده 4 مواسم وقد تألق اللاعب في الفترة الأخيرة مع النادي الابيض ماجعل مسؤولي القلعه الحمراء لسرعه التعاقد معه".

وكتب هشام حنفي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:" 🏐🦅 #الأهلي يتعاقد مع سيف عابد لمدة 4 مواسم قادمًا من الزمالك".





وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمس، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.