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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد فعل من محمد رشاد بعد خبر انفصاله

محمد رشاد
محمد رشاد

شارك الفنان محمد رشاد منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

 

وكتب رشاد:”يسعدني المشاركة في احتفالية شعبية في حب مصر بالمنصورة طنطا والدعوة عامة ٢ أكتوبر”.

 

وعلم “صدى البلد” أن الفنان محمد رشاد، قد انفصل عن خطيبته غادة فتحي، بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا.

 

وقرر الثنائي، الانفصال، خلال الفترة الماضية، ولكنهما لم يعلنا حتى الآن، وما زالا يتابعان بعضهما البعض عبرحساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.


 

وكان آخر ظهور لهما؛ بعدما شارك المطرب محمد رشاد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه، بغادة فتحي، وذلك عبرحسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وطرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهاتالشهير يوتيوب.


 

الفنان محمد رشاد أول رد فعل رشاد في حب مصر فترة خطوبة خبر انفصال محمد رشاد

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