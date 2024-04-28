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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مباراة مازيمبي.. مدحت شلبي يوجّه رسالة لمحمد عبد المنعم

مدحت شلبي
مدحت شلبي

وجّه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة نارية إلى محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب أزمة احتفاله المثير بهدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية :" رسالتي لمحمد عبدالمنعم وغيره من اللاعبين، النهاردة في كثير من الكاميرات الرسمية موجودة في الملعب وهناك آلاف الموبايلات غير الرسمية بتلقط لحضرتك كل صغيرة وكبيرة، لازم اللاعب يبقى فاهم ده كويس".

 

وأضاف: أنت جبت جون وبعد الجون بتتحرك بشكل مش طبيعي، أنا مش عاوز أعلق على الموضوع، لأني مبحبش أعلق على الحاجات دي".
 

وتابع: "أرجو من اللعيبة تكون فاهمة إن في مليون كاميرا محطوطة عليهم وهما بيتحركوا وهما بيتكلموا".

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