باستثمار 1.4 مليار دولار.. تويوتا تستعد لمنافسة كيا EV9 الكهربائية

كشفت شركة تويوتا عن خطتها لاستثمار 1.4 مليار دولار على مدى عدة سنوات في منشأتها في برينستون بولاية إنديانا للتحضير لإنشاء سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة كليًا ذات ثلاثة صفوف، والتي بحكم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون مؤهلة للحصول على 7500 دولار في الحوافز الضريبية، مما يمنح تويوتا فرصة القتال ضد كيا EV9.

وتستخدم تويوتا هذا التسهيل منذ عام 1999، مما يدعم الاستثمار كتأكيد جديد لوعدها بإعادة استثمار أرباحها في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن هذا سيرفع إجمالي الاستثمار في ولاية إنديانا وحدها إلى 8 مليارات دولار، وخلق 340 فرصة عمل طويلة الأجل في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، تعد المنشأة الهندية موطنًا لأكثر من 7500 موظف يساعدون في إنتاج نماذج مثل جراند هايلاندر، وهايلاندر، وسيينا، ولكزس تي إكس.

من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لتقديم هذا النموذج إلى جانب هذه النماذج الأخرى، أو إذا كانت تخطط للتخلي عن أحدهما لصالح الآخر.

كشف المطلعون على شركة تويوتا مؤخرًا لموقع CarBuzz أن هايلاندر ستصبح كهربائية بالكامل بينما ستظل جراند هايلاندر تعمل بمحرك ICE.

لذلك، بينما تتغير عمليات الإنتاج، فإن أسماء المنتجات المرتبطة بالمصنع لن تتغير.

منذ عام 2021، أعلنت تويوتا عن استثمارات أمريكية بقيمة 18.6 مليار دولار تضمنت مشاريع كبرى مثل استثمار 3 مليارات دولار لشركة إل جي لإنتاج بطاريات كهربائية في مصنعها في ميشيغان، إلى جانب استثمار مماثل بقيمة 1.3 دولار في كنتاكي والذي سيشهد أيضًا إنشاء مصنع جديد.

وبحلول عام 2025، ستفتتح تويوتا المصنع الرابع عشر في ولاية كارولينا الشمالية الذي سيقوم بتصنيع بطارياتها الخاصة لاستخدامها في الطرازات القادمة مثل هذه.