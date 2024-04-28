نتنياهو يغير مواقفه بشأن اتفاق الهدنة خوفا من بن غفير وسموتريتش

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مسئول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيران، بن غفير وسموتريتش.

واتهم المصدر الإسرائيلي، نتنياهو، بالاستسلام لبن غفير وسموتريتش، خاصة مع تهديدهما بالانسحاب من حكومته حال عدم دخوله لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة وقيامه بعملية عسكرية موسعة في المدينة.