محافظ جنوب سيناء يتفقد مزارع متضرري سيول وادي سعال ويوجه بدعم عاجل

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من التجمعات التنموية بمنطقة وادي سعال ، التي تأثرت مؤخرًا بموجة الطقس السيئ والسيول التي ضربت المنطقة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للأوضاع والوقوف على احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي وأصحاب التجمعات، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، فضلًا عن التحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن هذه المطالب ستخضع لدراسة عاجلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أن جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، تقف صفًا واحدًا إلى جانب المواطنين، وتضع احتياجاتهم في مقدمة الأولويات، لا سيما في أوقات الأزمات.

كما حرص المحافظ على طمأنة الأهالي بشأن استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكدًا أن التجمعات البدوية تحظى باهتمام دائم من الدولة، في إطار خطط التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الأهالي وأصحاب التجمعات عن شكرهم وتقديرهم للدولة ومحافظة جنوب سيناء على سرعة الاستجابة، والوقوف إلى جانبهم منذ بداية أزمة السيول وحتى الآن.