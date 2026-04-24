في ذكرى تأسيسه الـ 119.. الأهلي تاريخ من الإنجازات

تحل اليوم الجمعه الذكري 119 لتأسيس النادي الأهلي .

بدأت فكرة إنشاء نادي القرن من عمر لطفي بك رئيس نادي طلبة المدارس العليا لتأسيس ناد وطني عام 1907

وفى يوم 24 أبريل، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، بدأ أول اجتماع رسمي للجنة الإدارية العليا للنادي الأهلي للألعاب الرياضية.

وفى يوم 26 مايو عام 1907 أعلنت اللجنة الإدارية العليا تأسيس شركة مساهمة برأسمال قدره 5 آلاف جنيه لبناء النادي.

وتوج الاهلي بعدد ضخم من البطولات طوال تاريخه بلغت بـ 156 بطولة منها 45 بطولة دورى عام و39 كأس مصر، 16 لقب سوبر محلى و7 ألقاب بطولة السلطان حسين.

كما توج الأهلى بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014

وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات

وحقق لقب كاس الأفرو آسيوية عام 1998

كما توج الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.