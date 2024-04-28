بحضور الرئيس السيسي .. وزير الاتصالات يشرح إجراءات الحكومة للتحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم العمل تقديم خدمات ميسرة للشعب المصري، وتحفيز الإبتكار وريادة الأعمال، ضمن التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبتكار الرقمي.

وقال عمرو طلعت، خلال كلمته التي ألقاها، خلال “افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية”، أن التحول الرقمي معناه ميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين، مؤكدا أنه في عام 2020 اكتملت البنية التحتية الرقمية وتم ربط 100 خدمة وأصبحت ممكينة.

وتابع وزير الإتصالات، أن اطلاق منصة مصر الرقمية، أصبح عليها، عليها 170 خدمة رقمية مسجل عليها أكثر من 8 مليون مواطن بطلبات وصلت لـ 45 مليون طلب.