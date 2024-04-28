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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور

احتفال أقباط المنوفية
احتفال أقباط المنوفية

احتفل أقباط محافظة المنوفية اليوم بأحد الزعف، عيد أحد الشعانين، وذلك داخل كنيسة البابا اثناسيوس والبابا كيرلس بالبطحة بفيشا الصغرى.

وتوافد الأهالي منذ الصباح الباكر على الكنائس للاحتفال، ومعهم أشكال متعددة من الزعف.

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وأقيم القداس وسط حضور عشرات الأطفال والأسر احتفالا بالعيد وسط طقوس دينية للاحتفال.

وتزينت الكنائس بسعف النخيل والورود في تقليد سنوي للاحتفال، كما يقوم الأهالي بصنع أشكال من سعف النخيل وتوزيعها على الأطفال والكبار.

يأتي أحد السعف يوم الأحد السابع من الصوم الكبير قبل عيد القيامة المجيد عيد الفصح، ويعرف هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، وتأتي هذه المناسبة احتفالا بدخول عيسى عليه السلام إلى مدينة القدس بفلسطين.

وسمي أحد السعف لأن أهالي المدينة استقبلوا عيسى عليه السلام بالزيتون والسعف، وقاموا بفرشه أمامه، لذا تقوم الكنائس باستخدامه من ضمن الاحتفالات بهذا اليوم نظرا لأن السعف يرمز إلى النصر بعدما حقق المسيح نبوءة زكريا عليه السلام.

 

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