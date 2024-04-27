تحرير 134 محضرا وضبط دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء في المنوفية

تمكنت اليوم الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ، 10,5 كجم لحوم مفرومة بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وتم تحرير 134 محضر تمويني تنوع ما بين 82 محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة و 52 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين .



من جانبه شدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق .