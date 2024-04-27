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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: استمرار تلقي طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تلقي طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 علي الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/ ، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وإيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .


وأشار المحافظ إلى أنه جاري استقبال طلبات المشروعات المقدمة من جميع الجهات داخل المحافظة طبقاً لفئات المشروعات الــ 6 التي تتضمنها المبادرة ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة ).

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ودعا محافظ المنوفية أصحاب المشروعات من أبناء المنوفية للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية ، مشيراً إلى أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

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