تحصين 342 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 م للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث تم تحصين 342 ألف و 446 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة والتي انطلقت فى 19 مارس وحتى الآن بنسبة تنفيذ 91,7 % ، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية .



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن اللجان الطبية تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن التوسع في تنفيذ أعمال الإرشاد و التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتي تمثل حال انتشارها إهدار اً لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.



وأكد محافظ المنوفية على تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة للقضاء علي الأمراض المستوطنة كون حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا ، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مناشداً جموع المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات .