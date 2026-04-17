حملة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة في المنوفية .. صور

شهد وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، انطلاق حملة ميدانية مكبرة لـ تحصين وتعقيم الكلاب الضالة، وذلك بتعاون مثمر بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، لضمان السيطرة على الأعداد بطريقة علمية وإنسانية ، وهي فاعلية متميزة لحماية المواطنين والرفق بالحيوان

​ حضر الفاعلية وشارك في التنفيذ ​ جورج عريان ممثل جمعية (ABF) و​عليه حسب النبي و​ معاذ شرويد المنسقون الميدانيون لحقوق الحيوان و​الدكتور محمد الخطيب مدير إدارة الطب البيطري بمنوف ، بحضور نهى الجمال نائب رئيس المركز والمدينة .

تهدف الحملة الى تحصين الكلاب ضد الأمراض المشتركة لضمان سلامة أهالي المنطقة، وتحقيق ​التوازن البيئي من خلال تقليل أعداد الكلاب الضالة عن طريق التعقيم العلمي (TNR) بدلًا من الطرق التقليدية، ​ وتفعيل دور جمعيات المجتمع المدني في التعامل بوعي وإنسانية مع ملف الحيوانات الضالة والرفق بالحيوان

