ضبط طن دقيق و500 كيلو سردين فاسد وتحرير 133 محضرا بالمنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية تزامنا مع أعياد شم النسيم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وعضوية حماية المستهلك وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم وأماكن بيع الأسماك و اللحوم ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين.

أسفرت عن ضبط 500 كجم أسماك سردين مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق المحافظة ، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.



وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم تحرير 133 محضر تموينى من الحملات التفتيشية خلال يوم واحد تنوعت ما بين 75 محضر مخالفات مخابز و58محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدروعدم التزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الاعلان عن الاسعار ،فيما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم وبركة السبع ضد أصحاب محال بيع مواد غذائية لحيازتهم طن دقيق فاخر ،1200علبة سمنة ،480عبوة شاى بدون مستندات مجهولة المصدر .



من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة المخالفين ومروجي السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لإحكام الرقابة حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.