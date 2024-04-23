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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع موقف توريد القمح والاستعداد لامتحانات أخر العام وشم النسيم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومديري عموم الشئون القانونية والتخطيط العمراني والأملاك بالديوان العام .

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 استهل المحافظ الاجتماع ، بمناقشة عدد من بنود اللائحة التنفيذية والإجراءات التي حددها قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 بهدف التيسير علي المواطنين ، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة لكافة اللجان الفنية والتظلمات والمراكز التكنولوجية ، فضلاً عن ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الصالح العام ، موجهاً بأنه سيتم الإعلان عن كافة المستندات المطلوبة من المواطنين لتيسير الإجراءات عليهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار عمل اللجان المشكلة للقيام بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، فضلاً عن إستمرار الإجراءات المتخذة حيال الأراضي المبورة والمساحات المتروكة بدون زراعة ، مشدداً علي تذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات .

كما أكد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف علي إنتظام سير العمل بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات أمام المزارعين مع ضرورة صرف المستحقات الخاصة للموردين .

وفيما يخص توافر السلع الغذائية والاستراتيجية ومراقبة الأسواق ، كلف محافظ المنوفية بتشديد الرقابة علي الأسواق للسيطرة علي الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومباحث التموين ، والمرور علي المخابز السياحية والتأكد من أوزان وأسعار الخبز السياحي طبقاً للقرار الوزاري رقم 15 لسن 2024 .

واستعدادا لامتحانات أخر العام 2023/2024 ، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بإزالة جميع الإشغالات وتراكمات القمامة بمحيط المدارس ، فضلاً عن التنسيق مع شركة الكهرباء لعدم تعارض مواعيد إنقطاع الكهرباء مع مواعيد الإمتحانات لجميع المراحل التعليمية ، والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بشأن تجهيز غرف العمليات لتقي الشكاوي الخاصة بأعمال الإمتحانات والإستجابة الفورية .

وتزامناً مع احتفالات الأخوة الأقباط وأعياد شم النسيم ، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوي بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لإتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد ، موجهاً بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحدائق العامة المراكز التكنولوجية المنوفية قانون التصالح الجديد

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