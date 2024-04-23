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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عددا من ذوي الهمم ويأمر بصرف مكافآت مالية لهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عددا من الطلبة ذوى الهمم ( مكفوفين ) من أبناء المحافظة لتقديم الدعم اللازم لهم وتلبية مطالبهم.

 وخلال اللقاء أجري محافظ المنوفية حواراً مفتوحا مع الشباب  للتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، وقرر صرف مكافآت مالية تشجيعاً لهم علي تفوقهم الدراسي فضلا عن صرف مواد غذائية ولحوم لمساعدتهم على تلبية متطلبات أسرهم المعيشية مراعاة لظروفهم.

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كما أمر باصطحاب أحد الطلبة إلى مستشفى رمد شبين الكوم  لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة استجابة لمطلبه، مؤكدا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين ولاسيما ذوي الهمم للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم.

وفي نهاية اللقاء أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم، متقدمين بالشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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