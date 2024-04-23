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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصاب يوهم المواطنين بمنحهم شهادات موثقة في المنوفية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول عليها.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وبحوزته “عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد باجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة - شهادات دراسية وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات تحمل اسم الأكاديمية وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية – عدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الشهادات الجامعية الشهادات الدراسية النصب والاحتيال دورات تدريبية

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