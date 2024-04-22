محافظ المنوفية يكرم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية السابق تقديرا لجهوده

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، اليوم، الشيخ الدكتور السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق تقديرا لجهوده خلال فترة عمله، وذلك عقب صدور قرار بإنهاء ندبه من منطقة المنوفية الأزهرية وعودته للعمل رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية.

وقدم المحافظ درع المحافظة تقديرا لجهوده، مشيدا بدوره المهم خلال فترة عمله بالمنوفية في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير.



كما هنأ المحافظ الشيخ حسن محمد درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الجديد بتوليه مهام منصبه متمنيا له دوام الصحة والتوفيق.

وأشار إلي حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كافة الجهات بالمحافظة للنهوض بكافة القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أعرب الشيخ السعيد عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة مقدما الشكر لمحافظ المنوفية علي حسن تعاونه ودعمه الدائم للأزهر الشريف.