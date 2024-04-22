كشفه بـ 20 جنيها .. وفاة طبيب الغلابة في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية سمادون بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة الدكتور شفيق تكلا مدير الإدارة الصحية باشمون سابقا الذي لقبه الأهالي بطبيب الغلابة.

وأكد الأهالي أن الطبيب شفيق تكلا كرس حياته في خدمة الفقراء من أبناء قريته حيث كان يوقع الكشف مقابل 20 جنيها حتي قبل وفاته.

وأضافوا، أن الكشف لم يقتصر علي العيادة فقط وانما كان يذهب إليه الأهالي في منزله وكان لا يمل ولا يتقاضي اجرا عن ذلك.

وتابعوا أنه كان يعطي العلاج مجانا في حالة عدم قدرة المريض علي شراءه وكان يساعد الجميع.

وسيقام قداس الجنازة في كنسية مار جرجس بقرية سمادون في الرابعة عصرا