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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يهدى أجهزة محمول لـ 2 بمؤسسة تربية البنين بشبين الكوم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

في لفتة إنسانية طيبة ، أهدي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد(2) هاتف محمول " موبايل " لاثنين من نزلاء مؤسسة تربية البنين بشبين الكوم ، كهدية إستجابة ً لطلبهم خلال حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته جمعية الهلال الأحمر في شهر رمضان.

 جاء ذلك خلال استقبالهم اليوم بمكتبه بالديوان العام بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهيثم شرابي مدير مؤسسة تربية البنين  .

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 أعرب الحضور عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأيتام وتلبية مطالبهم وتقديم الدعم والرعاية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
من جانبه أكد محافظ المنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الاسرة الواحدة كونهم جزء أساسي واصيل في المجتمع ، لافتاً إلي أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة علي قلوبهم واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإفطار الجماعى التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المنوفية جمعية الهلال الأحمر لفتة إنسانية مؤسسة تربية البنين محافظ المنوفية

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