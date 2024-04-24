محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات عينية لذوي الهمم

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 12 كرسي متحرك ومساعدات عينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم ، وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من طلبات الحالات ووجه علي الفور باتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.



وأكد محافظ المنوفية حرصه علي التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة للاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها وتقديم يد العون لهم من أجل دمجهم في كافة القطاعات والفاعليات ، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.



و أعرب ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصهم واهتمامهم على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم ، فضلاً عن دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها.