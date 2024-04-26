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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: 25 فاعلية ثقافية وفنية خلال أبريل لتنمية المواهب الإبداعية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة خلال شهر أبريل في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين .


وقال أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية عن  تنظيم 25 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر أبريل الحالي ، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.

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 وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات ومنها محاضرة بعنوان ( الإحتفال بليلة القدر  ) ببيت ثقافة الشهداء ،ومحاضرة بعنوان ( مبادرات الصحة واثرها على المجتمع  ) بقصر ثقافة شبين الكوم ،وندوة بعنوان ( الشباب وكيفية حمايتهم من الإدمان ) ببيت ثقافة تلا  ،وجارى تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة ومنها محاضرة بعنوان (100 مليون صحة ) ببيت ثقافة مدينة البتانون ،ومحاضرة بعنوان ( مصر بلا عشوائيات من انجازات السيسى ) ببيت ثقافة سرس الليان ، ندوة بعنوان ( سيناء الموقع والتاريخ ) قصر ثقافة مدينة السادات ، ومحاضرة بعنوان (دور الشباب في بناء الأمم ) ببيت ثقافة قويسنا ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.


من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية ، مشيدا بأهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي فى سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين فى شتى المجالات .

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