قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد حادث أليم .. مستشفى قويسنا ينقذ طفلة بعد جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات

عملية جراحية في المنوفية
عملية جراحية في المنوفية
مروة فاضل

 نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة الطفلة "رحمة" (4 سنوات)، عقب تعرضها لحادث أليم أدى لإصابتها بكسور متفرقة بالجمجمة وعظام العين، في عملية جراحية معقدة استمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة.

​وحرص الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على متابعة الحالة ميدانياً من قلب المستشفى، منذ اللحظة الأولى حيث أجرى زيارة مسائية عاجلة للاطمئنان على الحالة ومتابعة إجراءات تحضيرها للعمليات.

​وأشاد الدكتور عمرو مصطفى بالتناغم والاحترافية التي أظهرتها الأطقم الطبية، قائلاً:  “إن ما تحقق اليوم في مستشفى قويسنا هو تجسيد للمنظومة الصحية التي نطمح إليها؛ سرعة في الاستجابة، ودقة في التنفيذ، وتكامل بين التخصصات الجراحية المختلفة. نحن لا ندخر جهداً في دعم مستشفياتنا لتكون دائماً الملاذ الآمن لأهلنا في المنوفية، والطفلة رحمة الآن تحت الرعاية الفائقة حتى تماثلها التام للشفاء ​تحت إشراف ميداني من الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير المستشفى، والدكتور أحمد شفيق وكيل المستشفى،والدكتور محمود مناع (نائب مدير المستشفى ومدير العلاقات العامة) تم استقبال الطفلة في حالة حرجة وبالفحص تبين وجود كسور منخسفة بالجمجمة وكسور بعظام العين اليسرى.

​وعلى الفور، تم تشكيل فريق جراحي مشترك (مخ وأعصاب - وجه وفكين)، حيث تم رفع الكسر المنخسف، وترقيع أغشية المخ "الأم الجافية"، ورد الكسر وتثبيته باستخدام شرائح ومسامير، لتخرج الطفلة إلى رعاية الأطفال بحالة مستقرة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن ​كل التقدير لفرسان هذه الملحمة الذين واصلوا الليل بالنهار لإنقاذ الطفلة 

جراحة المخ والأعصاب: الدكتور أحمد كمال (أخصائي).

* ​جراحة الوجه والفكين: الدكتور أحمد عادل أبو المكارم (مدير الوحدة)، الدكتورةأمنية مختار، الدكتور عماد أبو نصار، الدكتورة نسرين رمضان.

* ​التخدير والتمريض: الدكتورة شروق إبراهيم (أخصائي التخدير)، ومس نرمين من فريق التمريض، بمشاركة فنيي الأشعة والتخدير.

