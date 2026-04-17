بعد حادث أليم .. مستشفى قويسنا ينقذ طفلة بعد جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات

نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة الطفلة "رحمة" (4 سنوات)، عقب تعرضها لحادث أليم أدى لإصابتها بكسور متفرقة بالجمجمة وعظام العين، في عملية جراحية معقدة استمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة.

​وحرص الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على متابعة الحالة ميدانياً من قلب المستشفى، منذ اللحظة الأولى حيث أجرى زيارة مسائية عاجلة للاطمئنان على الحالة ومتابعة إجراءات تحضيرها للعمليات.

​وأشاد الدكتور عمرو مصطفى بالتناغم والاحترافية التي أظهرتها الأطقم الطبية، قائلاً: “إن ما تحقق اليوم في مستشفى قويسنا هو تجسيد للمنظومة الصحية التي نطمح إليها؛ سرعة في الاستجابة، ودقة في التنفيذ، وتكامل بين التخصصات الجراحية المختلفة. نحن لا ندخر جهداً في دعم مستشفياتنا لتكون دائماً الملاذ الآمن لأهلنا في المنوفية، والطفلة رحمة الآن تحت الرعاية الفائقة حتى تماثلها التام للشفاء ​تحت إشراف ميداني من الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير المستشفى، والدكتور أحمد شفيق وكيل المستشفى،والدكتور محمود مناع (نائب مدير المستشفى ومدير العلاقات العامة) تم استقبال الطفلة في حالة حرجة وبالفحص تبين وجود كسور منخسفة بالجمجمة وكسور بعظام العين اليسرى.

​وعلى الفور، تم تشكيل فريق جراحي مشترك (مخ وأعصاب - وجه وفكين)، حيث تم رفع الكسر المنخسف، وترقيع أغشية المخ "الأم الجافية"، ورد الكسر وتثبيته باستخدام شرائح ومسامير، لتخرج الطفلة إلى رعاية الأطفال بحالة مستقرة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن ​كل التقدير لفرسان هذه الملحمة الذين واصلوا الليل بالنهار لإنقاذ الطفلة

جراحة المخ والأعصاب: الدكتور أحمد كمال (أخصائي).

* ​جراحة الوجه والفكين: الدكتور أحمد عادل أبو المكارم (مدير الوحدة)، الدكتورةأمنية مختار، الدكتور عماد أبو نصار، الدكتورة نسرين رمضان.

* ​التخدير والتمريض: الدكتورة شروق إبراهيم (أخصائي التخدير)، ومس نرمين من فريق التمريض، بمشاركة فنيي الأشعة والتخدير.